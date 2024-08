Comune Genova, ultimata sistemazione istituto Ariosto Certosa

Sono in fase di ultimazione delle finiture i lavori di rifacimento della copertura e degli interni dell'ultimo piano dell'Istituto comprensivo Ariosto a Certosa.

"Con uno stanziamento di un milione di euro abbiamo realizzato un intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto della copertura, dei cornicioni e della facciata principale della scuola, risolvendo annose criticità legate alle infiltrazioni - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi -. Con l'avvio del prossimo anno scolastico sarà quindi riaperto alla didattica l'ultimo piano.

Si tratta di un intervento su cui ci eravamo presi un impegno preciso con la direzione scolastica e le famiglie: con il restyling dell'edificio a settembre i bambini e ragazzi della zona avranno una scuola rinnovata anche negli interni dell'ultimo piano, in un contesto rigenerato con i nuovi giardini riaperti lo scorso anno e completamente rinnovati, adiacenti al nuovo Museo della Certosa, fulcro di attività didattiche, di socialità e di cultura locale".

"Nei mesi scorsi c'è stato un intenso dialogo con la direzione scolastica e le famiglie, con momenti anche di tensione, ma che non hanno visto mai sottrarci dal confronto costruttivo per arrivare a una soluzione definitiva dei problemi che da anni affliggevano questo edificio scolastico - ha detto l'assessore alla Politiche scolastiche Marta Brusoni -. Abbiamo messo in sicurezza la "scuola del Ponte", come viene spesso ricordata, con un importante valore anche simbolico non solo per il quartiere di Certosa ma per l'intera città di Genova".





