Catamarano semi affondato, Guardia Costiera salva due persone

Intervento ieri sera della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Savona, per un catamarano scuffiato al largo di Capo Noli, Savona con due persone in difficoltà.

Ad operare la motovedetta S.A.R. CP 863 che interveniva trasbordando a bordo i due naufraghi che, dopo aver abbandonato il catamarano, avevano trovato riparo su un natante presente in zona. Durante le operazioni di raddrizzamento del natante da parte di due gommoni della Lega Navale di Noli, il catamarano si è inoltre spezzato, semi-affondando e rimanendo alla deriva a circa 2 miglia a largo di Capo Noli.

In seguito a quanto accaduto la Capitaneria di Porto di Savona ha emanato un avviso urgente ai naviganti configurando un pericolo per la navigazione ed ha diffidato il proprietario del catamarano al recupero per scongiurare potenziali danni all'ambiente marino.



