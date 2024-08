++ Diga Genova, procura europea indaga per turbativa d'asta ++

C'è una svolta nell'indagine della procura europea sull'appalto per la costruzione della nuova Diga di Genova, la maxi opera finanziata con i fondi del Pnrr per un valore di un miliardo e 300 milioni. I pm Stefano Castellani e Adriano Scudieri indagano per turbativa d'asta con danno agli interessi finanziari della Ue. I due procuratori europei hanno incaricato il nucleo di polizia economica finanziaria della Gdf di Genova per gli approfondimenti investigativi. Da Genova è stata trasmessa l'intercettazione del 21 settembre 2021 tra Giovanni Toti e l'imprenditore Aldo Spinelli: "sappiamo già chi la fa"



