Regione al Meeting di Rimini per promuovere Liguria

Italo Calvino, Fabrizio De André, Tedua e molti altri. Con cento personaggi illustri La Liguria si presenta al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli in corso alla Fiera di Rimini per promuovere paesaggio, enogastronomia e cultura. L'evento, che ha come titolo di questa 45° edizione "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?", è uno dei festival culturali più rilevanti a livello internazionale, un appuntamento che richiama figure di spicco e visitatori da ogni angolo del mondo, con una media di 800mila visitatori all'anno, numeri che ne fanno una delle fiere culturali più partecipate d'Italia.

Fino al 25 agosto Regione Liguria accoglie i visitatori in "Piazza Liguria", uno spazio espositivo di 150 metri quadrati pensato come un'oasi dove le bellezze naturali e culturali della Liguria vengono celebrate in ogni loro sfumatura.

Regione Liguria parteciperà inoltre al panel dal titolo 'Il patrimonio culturale e la rinascita dei borghi', in programma domenica 25 agosto alle 17 nella Sala Conai. Al centro dell'incontro le strategie e la programmazione per tutelare e valorizzare i borghi delle varie realtà territoriali.

I pannelli esterni di Piazza Liguria, realizzati da Jean Blanchaert, raffigurano circa 100 personaggi emblematici della cultura ligure: da Eugenio Montale a figure contemporanee come Tedua, passando per icone come Italo Calvino e Fabrizio De André. Ogni personaggio è accompagnato da citazioni rappresentative. "Il Meeting - si legge nella nota della Regione - rappresenta una piattaforma strategica per consolidare la posizione della Liguria sul mercato nazionale e internazionale, favorendo la competitività delle nostre destinazioni turistiche e la loro attrattività presso un pubblico ampio che include anche opinion leader e influencer di rilievo".



