Pini di Brignole, abbattuti i primi tre alberi

Iniziato ieri sera da parte dei tecnici di Aster il taglio dei primi pini in via Thaon de Revel, davanti a Brignole. I lavori sono iniziati poco prima delle 22 e sono terminati alle 2 con l'abbattimento dei primi tre alberi.

Il Comune di Genova, che stamani ha tenuto un tavolo con Aster e le associazioni ambientaliste che si oppongono all'abbattimento, ha ribadito la necessità dell'abbattimento degli alberi per motivi di sicurezza e ha deciso di non posticipare l'intervento nonostante la richiesta dei comitati che hanno proposto una controperizia. Durante le operazioni di taglio i cittadini hanno accompagnato il lavoro delle motoseghe con cori di protesta.





