Imperia, Provincia e sindaci bocciano progetto pale eoliche

"Abbiamo posto delle domande e abbiamo ascoltato la loro proposta, che poi nulla era di diverso da ciò che era già noto. Abbiamo evidenziato con diversi interventi le tante incongruenze che ci sono e, dopo aver lasciato loro, ci siamo fermati con i sindaci e abbiamo deciso che prepareremo un documento comune". Lo ha detto il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, che ieri sera ha incontrato gli amministratori dei paesi dell'entroterra coinvolti e una rappresentanza della ditta '18 più energia' interessata alla realizzazione di un progetto di un parco eolico in alcune zone dell'entroterra, circa trenta aerogeneratori. La presa di posizione unanime è stata quella di andare verso la bocciatura del progetto. Scajola ha affermato che il documento comune, che sarà firmato domattina, si basa su tre punti principali: "Innanzitutto riteniamo che il nostro territorio non sia adatto a ospitare impianti eolici. Quindi, pensiamo che si possa riuscire a individuare soluzioni diverse per produrre energie alternative. In ultimo, abbiamo sottolineato la non fattibilità di questo progetto. Poi saranno le Giunte a deliberare". Scajola ha sottolineato che si tratta di valutazioni "perché la legge è molto rigida", sottolineando però come, di fronte a opinioni identiche o condivise, compreso l'ente Provincia che dovrà fornire pareri di carattere ambientale "la nostra posizione si rafforza". I sindaci, inoltre, sono tutti d'accordo a bocciare il progetto delle pale eoliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA