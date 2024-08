Esplode tubo acqua nel tunnel tra C.so Torino e C.so Sardegna

Disagi al traffico, alla distribuzione dell'acqua e alle linee elettriche nel centro di Genova a causa dell'esplosione di una grossa tubatura all'interno del tunnel che collega Corso Torino con Corso Sardegna.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 14 ed è stata di tale potenza da provocare un buco di alcuni metri di diametro oltre a rendere inagibile il passaggio dei veicoli.

Nell'arco di pochi minuti l'incrocio tra via Tolemaide, Corso Sardegna e Corso Torino si è trasformato in un lago con gli agenti della Polizia municipale che hanno dovuto chiudere alcuni tratti di strada deviando il traffico.

Come conseguenza di quanto accaduto oltre all'interruzione del flusso dell'acqua per molti esercizi commerciali si segnalano blackout elettrici in alcuni punti di Brignole e della Foce.

Al momento sul luogo teatro della rottura del tubo sono al lavoro oltre alla POlizia locae i tecnici di Iren, Enel ed i Vigili del Fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA