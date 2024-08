Affonda barca, in arrivo da Genova sommozzatori esperti fondali

Partiranno stasera, con una nave da Genova verso Palermo, due sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Genova, per partecipare alle operazioni di ricerca dei dispersi a bordo del veliero Bayesian affondato al largo di Palermo.

I sommozzatori porteranno con loro un container "allestito con un gruppo compressore di ricarica di gas respirabili, diversi dall'aria, utili alle operazioni in quanto consentiranno sia di aumentare i tempi di stazionamento in profondità ma anche migliorare i margini di sicurezza" come hanno spiegato in una nota i Vigili del Fuoco genovesi.

I gas che verranno utilizzati sono sostanzialmente di due tipi: una miscela di azoto/elio/ossigeno (trimix) per garantire una migliore operatività sul fondo e una miscela azoto/ossigeno, con una maggiore quantità di ossigeno di quella presente nell'aria, per migliorare le condizioni di decompressione nella fase di risalita.

I due sommozzatori coinvolti, oltre a una specifica competenza nelle immersioni con l'uso di Trimix, sono abilitati alla realizzazione di queste miscele di gas.



