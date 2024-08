Un docu-film ligure per Rino Della Negra, partigiano-calciatore

È terminato in questi giorni il montaggio del docufilm diretto da Daniele Ceccarini e Mario Molinari dedicato a Rino Della Negra, calciatore del club più antico di Parigi, la Red Star, operaio e partigiano italo - francese del gruppo Manouchian fucilato dai nazisti a Mont Valérien nel 1944, quando aveva vent'anni.

Una produzione ligure che racconta una storia sociale di lotta per la Resistenza girata tra Italia e Francia in una doppia edizione, che propone testimonianze storiche e documenti inediti e offre al pubblico uno spaccato emozionante sulla seconda guerra mondiale, sull'antifascismo, sulla cultura operaia del Novecento, sull'emigrazione e anche sullo sport come aggregazione e riscatto: le radici e le origini di una famiglia italiana fuggita dal fascismo si mescolano alla storia del Paese di accoglienza, la storia della Resistenza francese.

Il 21 febbraio 2024 tutto il gruppo Manouchian è stato accolto nel Pantheon di Parigi, dove riposano le grandi personalità della Francia. Con un cerimonia ufficiale oltre alle spoglie di Missak Manouchian e della moglie Mélinée è stata posta una lapide con i nomi dei 23 condannati a morte al cosiddetto processo dell'Affiche Rouge. Quello di Rino della Negra è tra i loro.

Ogni 21 febbraio, i tifosi del club commemorano la sua esecuzione per mano nazista. Canzoni, cori, striscioni, sciarpe inneggianti alla solidarietà e all'uguaglianza ricordano la lotta del giovane martire di origini friulane. A lui è stata anche dedicata una tribuna dello stadio della Red Star a Saint-Ouen.

A narrare la versione italiana del docufilm è Roberto Pedicini, voce ufficiale di Kevin Spacey, Jim Carrey e Javier Bardem. Il docufilm presenta i disegni e le illustrazioni di Alex Raso, la musica originale di Marco Rovelli e Paolo Monti dal titolo "La scelta" e le voci degli attori Jacopo Marchisio e Massimo Rigo.





