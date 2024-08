Frosinone-Sampdoria 2-2 in un match della 1/a giornata del campionato di Serie B. Per i padroni di casa in gol Ambrosino al 44' e Di Stefano al 35' del secondo tempo. Per i liguri reti di Venuti al 9' del secondo tempo e di Coda al 22' del secondo tempo. Samp rimasta anche in dieci all'82' per l'espulsione di Ioannou.



