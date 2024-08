Ruba orologio da 50mila euro a S.Margherita, arrestato a Milano

La stretta collaborazione tra la compagnia dei carabinieri di Santa Margherita Ligure e la Compagnia 'Duomo' di Milano ha consentito di arrestare un cittadino algerino di 32 anni che il 16 agosto sul lungomare di Santa aveva strappato un orologio del valore di 50 mila euro a un turista peruviano residente in Svizzera. L'uomo è stato localizzato grazie alla videosorveglianza cittadina che ha 'fotografato' l'auto, auto che è stata successivamente localizzata a Milano in una via del centro. Proprio lì il cittadino maghrebino è stato fermato. E' risultato in possesso di documenti falsi e clandestino sul territorio nazionale. Il prezioso orologio, coperto da assicurazione, non è stato trovato e il maghrebino trasferito in carcere a San Vittore.



