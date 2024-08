Pini di Brignole, in mattinata tavolo Comune-ambientalisti

E' previsto per stamani a palazzo Tursi il confronto tra Comune di Genova, Aster e le associazioni ambientaliste per discutere del taglio dei 15 pini in viale Thaon Di Revel, nei giardini davanti alla stazione Brignole. La consulta del verde è stata convocata dall'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente per spiegare e ribadire le motivazioni che hanno portato alla decisione di tagliare gli alberi.

L'intervento dei tecnici Aster, se arriverà l'input definitivo da parte dell'amministrazione, scatterà a partire da questa sera perché, trattandosi di alberi imponenti, saranno decise chiusure temporanee della viabilità.

Al tavolo di questa mattina, secondo quanto annunciato dalla giunta Bucci, saranno presentati gli studi che certificano la malattia degli alberi ad alto fusto, attaccati da un fungo alle radici e quindi non stabili tanto che la scorsa primavera un pino era crollato sul gabbiotto della rete di trasporto pubblico Amt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA