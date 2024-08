Comune Spezia a s.Terenzo per ricordare strage nazifascista

L'assessore alla sicurezza Giulio Guerri, ha partecipato in rappresentanza dell'amministrazione della Spezia, alla commemorazione dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio nazifascista di San Terenzo Bardine, nel comune di Fivizzano, dove nel corso della strage avvenuta tra il 17 e il 19 agosto 1944 persero la vita complessivamente 159 civili.

Nel corso della cerimonia sono state deposte due corone, una in omaggio alla lapide situata presso il ponte di Bardine in ricordo delle 53 vittime della frazione omonima e una al cimitero in ricordo delle 106 vittime di San Terenzo.



