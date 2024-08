A Lumarzo torna 'Hello Frank', omaggio a Sinatra

Torna a Lumarzo, borgo del Genovesato in Val Fontanabuona, "Hello Frank!, con notti "Ol Blue Eyes" in programma giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto.

La manifestazione, giunta alla 17^ edizione, è un omaggio a Natalina "Dolly" Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del '900. Primo appuntamento giovedi 22 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo con un omaggio a Zucchero Fornaciari e a Frank Sinatra di Sugar Fabry. Negli anni scorsi era stata ospite di "Hello Frank !" Irene Fornaciari. Venerdì 22 agosto, ai bordi della piscina di Lumarzo serata open disco con Hiypnoisia Eventi DJ set . Per questi due primi appuntamenti verrà allestita un'area gastronomica con la focaccia col formaggio. Venerdi 26 agosto, Hello Frank tornerà a Rossi di Lumarzo, in versione "Hello Dolly", in omaggio alla mamma di Frank Sinatra Natalina "Dolly" Garaventa. Alle 17, nel borgo montano di Rossi è atteso il duo musicale folk del cantante Matteo Merli con il chitarrista Enrico Testa che si esibirà nello spazio dei lavatoi di Rossi, lo stesso dove una mattina di trent'anni fa, Barbara Sinatra, moglie di The Voice salì quassù e incontrò gli abitanti del borgo montano. L'ingresso ai concerti di HelloFrank 2022 è libero.

"Al Comune di Lumarzo - ha spiegato il sindaco Guido Guelfo - farebbe piacere rinnovare la condivisione dell'omaggio a Frank Sinatra con il Comune di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, il paese nativo del papà di The Voice, Martin Sinatra.

Una collaborazione fra la Liguria e la Sicilia, nel segno della musica, delle bellezze paesaggistiche, del turismo, la cultura e delle eccellenze dei rispettivi territori sottoscritta anche in un protocollo dalle due regioni al Gala della Stampa del 70° Festival di Sanremo nel 2021. Crediamo che rilanciare i legami fra Liguria e la Sicilia in occasione dalla manifestazione "Turismo delle Radici "possa essere l'inizio di un progetto più ampio volto a far crescere il nostro turismo dell'entroterra" Il sindaco non ha risparmiato una frecciatina al Festival di Sanremo che non ha mai fatto un omaggio a Frank Sinatra coinvolgendo Liguria e Sicilia. "Mi auguro che dopo la spinta del Ministero degli Affari Esteri al "Turismo delle Radici" a febbraio, sul ,palco dell'Ariston , qualcosa possa accadere", ha detto Guelfo.



