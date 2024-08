Punto importante e qualche rimpianto per lo Spezia a Pisa

Lo Spezia inizia il proprio campionato di serie B 2024/25 con un punto prezioso sul campo del Pisa. Partita non senza rimpianti per i bianchi, che conducono il gioco per tutto il primo tempo trovando il doppio vantaggio con Pio Esposito (21') e Bertola (48'), il primo imbeccato da un tiro sbilenco di Bandinelli e il secondo da una punizione velenosa di Salvatore Esposito. All'ultima azione della prima frazione Touré accorcia le distanze (51'). Nel secondo tempo invece è un monologo dei padroni di casa ispirati da Tramoni, nonostante Hristov e compagni si difendano in maniera compatta. Dopo un paio di interventi provvidenziali di Sarr, Filippo Inzaghi può dare fondo a una panchina profonda (entrano Giovanni Bonfanti, Angori, Leris, Piccinini e Lind) mentre D'Angelo deve inventarsi il difensore Bertola a centrocampo per dare spazio a Wisniewski. Il meritato pareggio dei toscani arriva alla fine con Canestrelli (78') bravo a svettare su un calcio d'angolo.



