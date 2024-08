Il Genoa ferma l'Inter. Thuram super ma finisce 2-2

Il Genoa blocca l'Inter nella prima giornata di campionato. Ai nerazzurri non basta un super Thuram per tornare dal Ferraris con una vittoria. E' Junior Messias l'eroe dei rossoblu: il brasiliano regala in pieno recupero il pareggio al Genoa contro i campioni d'Italia: al 5' di recupero del secondo tempo si fa prima parare un rigore, poi ribadisce in rete chiudendo 2-2 una sfida combattuta. Genoa in vantaggio con Vogliacco, poi doppio Thuram, il migliore dei suoi. Nel finale un tocco di mano di Bisseck porta al rigore da cui nasce il gol che nega i primi tre punti alla squadra di Inzaghi. Il tecnico interista si affida alla coppia Thuram - Lautaro, Gilardino risponde con Messias - Vitinha. Ma se l'Inter è quella dello scudetto, solo cambi tattici con Darmian per Dumfries e Bisseck per Pavard, il Genoa schiera due volti nuovi: Gollini in porta e Zanoli sulla fascia. Poi un attacco ben diverso da quello della scorsa stagione. Partiti Retegui e Gudmundsson tocca a Messias e Vitinha in attesa del via libera per l'ultimo acquisto Pinamonti. L'Inter parte cercando di controllare la gara e al 7' sfiora il vantaggio grazie a Thuram il cui rasoterra è preda di Gollini in tuffo. Ci prova poi Calhanoglu da fuori area ma la conclusione non è precisa. Il Genoa si fa vedere al 18' con un bel lancio di Badelj che libera Vitinha in area ma Sommer è bravo ad anticipare il portoghese in uscita evitando problemi.

Due minuti dopo però il Genoa passa in vantaggio. Punizione dalla trequarti a destra di Martin. Bani colpisce di testa e Sommer respinge non perfettamente il pallone, complice la traversa; ma sulla sfera si avventa Vogliacco che brucia Bisseck portando in vantaggio i suoi e segnando il primo gol della serie A '24/'25. L'Inter non reagisce subito ma dopo lo stop per dissetarsi al 30' trova il pareggio. Cross pennellato di Barella da destra, stacco di Thuram e palla nell'angolo più lontano. Un minuto dopo, ancora Thuram con un bel diagonale impegna Gollini.

Al 36' Feliciano fischia un rigore per un intervento di Badelj su Thuram in area. Richiamato dal Var le immagini però chiariscono che il fallo è al contrario dell'interista che colpisce il piede del centrocampista genoano. Al 40' altra occasione per l'Inter. Errore in area di Martin che lascia il pallone ai nerazzurri, prima conclusione di Lautaro respinta da Gollini, poi Di Marco al volo ma Badelj salva a porta vuota.

Ripresa che inizia con l'Inter distratta ma il Genoa non ne approfitta. Al 4' Messias in area libero colpisce male servendo però il compagno Badelj cha all'altezza del dischetto spara però alto. Passano pochi minuti e Darmian va in gol ma Di Marco, autore dell'assist, è in fuorigioco: rete annullata. Ci prova nuovsamente Thuram ma Gollini respinge. Dopo la mezz'ora doppia occasione per i padroni di casa prima con Messias, blocca Sommer; poi con Vitinha, alto. Al 37' Frattesi imbecca Thuram che in area batte Gollini, si alza la bandierina ma il Var conferma il gol. Al quinto di recupero Bisseck in area tocca con una mano. L'arbitro lasica proseguire, poi va al monitor. Rigore che Messias si fa respingere per poi ribadire subito il pallone in gol. Alla fine è festa grande per il Genoa mentre l'Inter recrimina per l'occasine sfuggita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA