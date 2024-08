Allerta meteo, nuovi orari: sarà gialla in Liguria sino alle 20

Arpal ha rimodulato gli orari dell'allerta meteo sulla Liguria emanando un nuovo bollettino per la giornata di oggi 18 agosto.

"La chiusura dell'allerta arancione nel settore E (versanti padani di Levante) è stata anticipata alle ore 14, mentre l'allerta gialla è stata prolungata su tutto il territorio ligure fino alle ore 20" scrive l'agenzia regionale.

L'allerta meteo al momento è così suddivisa: nella Zona A (Ponente) l'allerta arancione è stata chiusa alle ore 9 di questa mattina mentre l'allerta gialla rimane in vigore fino alle ore 20. Nelle Zone D (Versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante) l'allerta arancione si chiuderà alle 14 mentre permarrà allerta gialla fino alle ore 20. Nelle Zone B (Centro) e C (Levante) l'allerta arancione rimarrà in vigore fino alle ore 16 quindi diverrà gialla fino alle ore 20.

"Al momento-ha spiegato Arpal- non si registrano particolari criticità sul territorio, con l'eccezione di alcuni puntuali interventi dei vigili del fuoco per caduta di alberi e allagamenti circoscritti. Le strutture temporalesche che hanno interessato il nostro territorio si sono mantenute prevalentemente in mare, anche se non sono mancate precipitazioni intense".



