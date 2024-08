Polizia sventa maxi rissa tra ultras Genoa e Sampdoria

La polizia è intervenuta la notte scorsa a Quarto Alta per la segnalazione di due gruppi di ragazzi, tifosi del Genoa e della Sampdoria, molti dei quali con caschi e spranghe. L'intervento delle Volanti e del Commissariato Cornigliano in via delle Eriche ha fatto sì che i ragazzi si disperdessero, lasciando a terra alcuni oggetti contundenti. Gli agenti hanno intercettato un motocilista che, inseguito dalla Volante, ha messo in atto una guida pericolosa per sé e per gli altri, commettendo numerose infrazioni al Codice della Strada, finché non è stato infine fermato in via Cimarosa. Il motociclista, un ragazzo di 18 anni già destinatario di Daspo emesso dal questore di Monza-Brianza, riconducibile alla tifoseria organizzata genoana, è stato condotto in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La polizia stradale ha provveduto a multarlo oltreché per eccesso di velocità, per inottemperanza all'obbligo di tenere allacciato il casco protettivo e all'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti , mancata precedenza e cambio pericoloso di direzione o di corsia . La moto è stato sottoposta a fermo amministrativo per 60 giorni. Nel frattempo, altre volanti, insieme alla alla digos, hanno intercettato un gruppo di giovani in strada, che alla vista delle volanti ha tentato invano di dileguarsi, poi identificati in tifosi appartenenti alla tifoseria organizzata sampdoriana, la maggior parte poco più che ventenni. Di questi, due soggetti erano destinatari di Daspo emessi dal questore di Genova.

Gli equipaggi rimasti in via delle Eriche hanno bonificato l'area e sequestrato caschi da motociclista, cinture e bastoni.





