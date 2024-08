Morto a Savona il pianista Mauro Castellano

Grave lutto nel mondo musicale. Si è spento all'ospedale San Paolo di Savona, Mauro Castellano.

Pianista e compositore, Castellano aveva 61 anni. Savonese, si era formato sotto la guida di Walter Ferrato per poi diplomarsi, appena diciassettenne, al Conservatorio Paganini di Genova.

Pianista di solida tecnica e di acuta intelligenza musicale per anni si era dedicato in particolare alla produzione contemporanea, collaborando attivamente con Sylvano Bussotti, ma diventando anche attento interprete di Berio. Per decenni è stato docente al Conservatorio genovese come pianista accompagnatore in una classe di canto; in questa ottica si ricorda anche la sua collaborazione con il Teatro dell'Opera Giocosa a Savona.

Il suo repertorio, al di là dell'attenzione per la contemporaneità, era comunque ampio e lo ha portato nel tempo ad esibirsi per prestigiose istituzioni musicali italiane come il Maggio Musicale Fiorentino e il Regio di Torino e straniere.

Ultima sua esibizione nel novembre scorso in occasione dei 70 anni del Coro Polifonico di Valleggia.



