Liguria delle Arti a Montebruno con poesia e musica

Lo scorso anno Liguria delle Arti fece tappa a Fontanigorda, per raccontare la vita e l'opera di Giorgio Caproni, il grande poeta livornese di nascita, innamorato della Val Trebbia. In questa edizione il progetto di Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli, torna in quella che Ernest Hemingway definì "la valle più bella del mondo", per scoprire insieme al pubblico un altro luogo magico come Montebruno. "Per raccontare questa 7° Edizione di Liguria delle Arti - spiega il direttore artistico del progetto Pino Petruzzelli - si parte dall'entusiasta e importante partecipazione del pubblico, a riprova della grande sete che c'è di cultura, arte e bellezza. I primi nove eventi hanno visto tantissimi spettatori affollare le location del progetto, sebbene alcune delle quali non fossero facilissime da raggiungere. E poi si prosegue con le grandi emozioni provate insieme: pubblico e artisti. Lo stupore a Spotorno di fronte a un'Annunciazione del 1400 ritrovata in un cassetto pochi anni fa, a Finale Ligure l'evocativa immersione nella Chiesa rinascimentale di San Sebastiano a Perti al suono dell'arpa, la riscoperta dell'Oratorio di Camogli completamente affrescato e dipinto da Giuseppe Paganelli, la meraviglia di fronte a una delle rare sculture di Luca Cambiaso nella piccola frazione di Comuneglia a Varese Ligure con vista sui monti. E poi la magia dei versi di Camillo Sbarbaro (Spotorno) e Giovanni Giudici (Portovenere). Anche quest'anno gli spettatori di Liguria delle Arti percorrono il territorio attraverso dipinti, affreschi, sculture, musiche e versi di grandi poeti".

Dato il forte legame che questo territorio ha con la vita e la poetica di Caproni, non possono mancare i suoi versi (insieme a quelli del contemporaneo Franco Arminio) nei momenti letterari scelti e interpretati da Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano, altro graditissimo ritorno. La scenografia musicale è curata dalla Giovine Orchestra Genovese che per l'occasione schiera un eccezionale trio di fiati composto da Cecilia Oneto (flauto), Giovanni Battista Costa (clarinetto), Angelica Larosa (oboe): in scaletta brani che spaziano da Bach a Debussy e da Britten a Morricone. Una volta raggiunta Montebruno, è consigliabile visitare il Museo di Cultura Contadina: un viaggio alle origini della civiltà rurale, tra attrezzi antichissimi per coltivare la terra, per lavorare il legno, per ferrare i cavalli.

L'appuntamento è per sabato 17 agosto (ore 16.30) a Montebruno, presso il Chiostro del Santuario omonimo. L'ingresso è libero.

Liguria delle Arti è realizzato in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Ipotesi, GOG - Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini Genova, Conservatorio Puccini La Spezia, con il sostegno di Coop Liguria, Camera di Commercio Genova, Unione Industriali Provincia di Savona e con il prestigioso patrocinio di Rai Liguria. Il programma completo è su www.teatroipotesi.it, www.lamialiguria.it e sulla pagina Facebook di Pino Petruzzelli.



