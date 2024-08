Calcio: Samp, Pirlo "conosciamo il nostro obbiettivo"

Si alza il sipario sulla stagione della Sampdoria in trasferta a Frosinone, un'annata con un obiettivo preciso dopo il mercato super firmato dal responsabile dell'area tecnica Pietro Accardi che ha portato pezzi pregiati come gli attaccanti Coda e Tutino. Ma il tecnico Andrea Pirlo sa che la sfida può essere affascinante: "Sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro e quale deve essere il nostro obiettivo.

Pressioni? Siamo consapevoli che tutti ci aspetteranno perché siamo la Sampdoria ma e' fondamentale giocare ogni partita con il coltello tra i denti come abbiamo fatto col Como in Coppa Italia: e' sempre meglio partire bene, i risultati danno autostima e forza", sottolinea l'allenatore doriano che dovrà rinunciare a Borini a causa del colpo preso contro il Como.

"Nulla di grave ma non è riuscito a smaltire l'ematoma - ha detto Pirlo -. Tutino può giocare insieme a Coda, ed è un giocatore che sta meglio rispetto ai primi giorni, sicuramente non ha i novanta minuti ma finché ce la farà sarà in campo", prosegue il mister che parla del nuovo acquisto Sekulov che andrà a rinforzare l'attacco. "E' un ragazzo con grandi qualità che può fare prima o seconda punta ma anche come esterno. E' una soluzione in più per la nostra linea offensiva. Pedrola ? Sta bene, il 26 agosto ritornerà con noi e inizierà a lavorare con la squadra. A breve sarà disponibile" Per quanto riguarda il mercato, ha aggiunto Pirlo "sono molto soddisfatto. Noi siamo la Sampdoria ed è normale essere sotto pressione. Sappiamo che la società ha allestito una squadra competitiva. Ma anche altre squadre come Cremonese, Palermo e Sassuolo sono sicuramente ambiziose. La B è senza dubbio un campionato lungo".



