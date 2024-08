Calcio: Inzaghi, "Rammarico e delusione. Andava vinta"

Una vittoria sfumata nel finale e due gol subiti. Simone Inzaghi non è contento per come è andato l'esordio al Ferraris contro il Genoa. "C'è molto rammarico e molta delusione. A parere mio i ragazzi hanno giocato una partita concentrata dove purtroppo abbiamo regalato due gol e vincere in A regalando due gol non è così semplice - ha spiegato Inzaghi-. Inoltre abbiamo incontrato un'ottima squadra in salute che ha lottato su ogni pallone".

Precisa l'analisi del tecnico nerazzurro. "Abbiamo giocato un primo tempo discreto durante il quale abbiamo mosso la palla, creato e poi preso gol sull'unico tiro in porta sfiorando ancora il gol con il salvataggio di Badelj su Di Marco. Nel secondo tempo ho inserito i tre attaccanti e ci siamo mossi molto tecnicamente ma abbiamo fatto girare la palla lentamente pur costruendo buone occasioni. All'84' siamo andati in vantaggio poi ci sono stati 12 minuti tra finale e recupero nei quali avremmo dovuto essere lucidi e invece abbiamo sbagliato la gestione della palla. Quindi abbiamo concesso il rigore del 2-2.

So che eravamo a Marassi e stiamo lavorando da otto giorni però bisognava portare a casa la vittoria".

Una vittoria sfumata che non piace a Inzaghi, anche se il tecnico più del risultato non sembra aver gradito i due gol subiti. "Il rammarico è normale-ha proseguito-, siamo tutti arrabbiati ed è giusto che sia così. Ma sono soddisfatto per l'impegno dei ragazzi soprattutto nel cercare di lavorare insieme di più e lavorare su quei dettagli. Spero che i due gol concessi sia un fatto che possa accadere solo in questa partita.

Devono fare fatica per farci gol ma oggi abbiamo dato loro una mano".

Non solo note negative, la prova di Thuram, autore di una doppietta, fa sorridere il tecnico. "Deve continuare a lavorare ma ha mostrato grande maturità nel fatto che doveva tornare il quattro ed invece è tornato l'uno e aveva tanta voglia di tornare. Ha lavorato 15 giorni nel migliore dei modi e si è fatto trovare subito pronto. Deve continuare a lavorare così". I complimenti però sono una piccola luce, il tecnico torna infatti sugli errori.

"In difesa abbiamo commesso errori di lucidità. E' venuta a mancare chiaramente perché se li vai a rivedere è difficile concederli. Sul secondo Bisseck era stanco e stavo per sostituirlo con Pavard ma siamo passati in vantaggio e volevo una maggiore gestione e poi era entrato Thorsby e il Genoa aveva messo giocatori di struttura. Ma ripeto dall'84' inpoi dovevamo fare meglio, purtroppo lavoriamo insieme da poco e questo ha contato. Volevo però fare i complimenti al Genoa che non ha mai mollato ed ha fatto un'ottima partita credendoci sino alla fine".



