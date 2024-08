Taglio pini di Brignole, M5s"vogliamo vedere i documenti"

"A Genova la trasparenza sulla gestione del verde non arriva mai! Dai mancati calendari di sfalcio, alle ferite ben più acute: quelle per il taglio alberi.

In un momento storico di crisi climatica, con estati sempre più torride, nel momento in cui la risposta dovrebbe essere totale verso gli alberi, per la loro moltiplicazione, per l'investimento massimo alla manutenzione, assistiamo a interventi pesantissimi in barba alla sensibilità per il verde che i genovesi stanno dimostrando sempre più. Alle continue e sempre più pressanti richieste di manutenzione degli alberi, la risposta dell'amministrazione è invece quella di spendere denari per eventi discussi (da Genova Jeans ad Ocean Race)". Lo hanno dichiarato i pentastellati del M5s Genova in seguito alla decisione del Comune di Genova di tagliare i pini di Viale Thaon di Revel a Brignole a due giorni dal tavolo tecnico convocato dall'assessore. Gli alberi al centro delle polemiche secondo il Comune sono "malati" e a "rischio crollo". Un esempio ma non il solo per il M5s "un segnale negativo su tutti? L'abbandono del tavolo per il Piano del Verde da parte della quasi totalità delle associazioni ambientaliste genovesi! -hanno proseguito-. Su questa tematica, il MoVimento 5 Stelle mette in evidenza varie questioni. Una pratica comune per gli alberi ne è la progressiva sostituzione: ne taglio 3, ne metto a dimora 10, e così via. Un taglio di 15 alberi annunciato per Brignole in un colpo solo, in una piccola zona boschiva cittadina, a fronte di funghi cariogeni che hanno tempi lunghissimi di azione, porta a chiedersi e a riflettere sulla situazione manutentiva".

Dai Cinque Stelle arriva dunque una richiesta precisa. "Le misurazioni arboree non si fanno più basandosi su pareri, bensì affidandosi a collaudi per strumenti. Per questo motivo, come M5S Genova chiediamo di poter studiare i documenti redatti per l'intervento citato, dando per scontato che siano stati stesi seguendo precisi criteri. Rilanciamo e sosteniamo, infine, l'iniziativa gratuita di tecnici agronomi che si sono resi disponibili per un normale contraddittorio tecnico con misurazioni prima dell'intervento".



