Calcio: D'Angelo, obbiettivo Spezia è restare in serie B

"Non dobbiamo porci limiti, ma dobbiamo anche essere realisti. La cosa importante per lo Spezia è restare in Serie B, adesso l'obiettivo è quello". Queste le parole con cui Luca D'Angelo, allenatore dei bianchi, introduce il campionato che per la sua squadra comincia sabato sera sul campo del Pisa. "Bisogna essere rispettosi del lavoro fatto dalla proprietà - dice in conferenza -, si era detto che ci sarebbe stato un ridimensionamento economico e lo sapevamo.

Compito nostro è calarci subito nel campionato, a partire da domani". Nessun volo pindarico dunque in casa aquilotta per un club che negli ultimi dieci anni ha giocato cinque play off promozione e tre campionati di serie A. Oggi la proprietà della famiglia americana Platek punta soprattutto a contenere le spese che ancora risentono del periodo in massima serie. Ma D'Angelo ritiene comunque di avere una rosa adeguata all'obiettivo salvezza. "In attacco non penso che siamo corti, a centrocampo non avremo Cassata che tornerà la prossima settimana ma penso sia una assenza sopportabile per una partita. In difesa abbiamo sei difensori, non vedo problemi". Certo lo Spezia perde uno degli elementi di maggior talento, quel Daniele Verde passato in settimana alla Salernitana. "Ci dava tantissimo dal punto di vista tecnico. La sua partenza non sarà rimpiazzata, ma il club mi ha detto che se dovessero esserci altre cessioni il vuoto sarebbe colmato". L'esordio sul campo del Pisa presenta subito una partita di campanile molto importante per i tifosi contro una delle squadre accreditate per un campionato di vertice. "Il Pisa ha fatto una campagna acquisti intelligente, ha mantenuto l'ossatura della passata stagione che era molto buona. Ha inserito giocatori molto forti, sarà una partita dura per noi, ma noi abbiamo le capacità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario".



