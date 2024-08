Violento nubifragio e trombe marine in provincia di Imperia

Un temporale accompagnato da un violento nubifragio si è abbattuto, verso le 8, in provincia di Imperia. Decine le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi sradicati, ma anche un paio di cabine elettriche in fiamme nella zona di Ventimiglia.

Sul Ponte Doria a Ventimiglia intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Rt per la caduta di vecchi tralicci della Riviera Trasporti. Danneggiata l'impalcatura che copre un albergo in fase di demolizione a Portosole, Sanremo.

Trombe marine ad Ospedaletti e Vallecrosia dove sono stati danneggiati alcuni stabilimenti balneari con danni alle cabine e alla recinzione della spiaggia. Colpita anche Bordighera.

Per l'agenzia regionale Arpal si è trattato di un downburst.

"La prevista struttura temporalesca ha iniziato a interessare il Ponente regionale con raffiche di downburst a 128 km/h, calo termico di circa 8 gradi in un'ora e intensità di pioggia - fino a questo momento - da 19.8mm/15 minuti a Seborga (IM). Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l'evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA