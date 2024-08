Maltempo,allerta gialla in Liguria dalla mezzanotte sino alle 14

Allerta gialla per temporali in Liguria dalla mezzanotte alle 14 di domani, venerdì 16 agosto nelle zone costiere A, B e C, nessuna allerta invece per le zone interne D,E. A comunicarlo è l'Arpal che sottolinea inoltre "la conferma dell'instabilità, con diverse fasi e intensità, fino a domenica".

"Ulteriori valutazioni saranno fatte nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche" ha poi aggiunto l'agenzia regionale per l'ambiente.

"Dalla serata di oggi avremo un nuovo passaggio perturbato, ancora da Ponente con fenomeni nella notte simili a quelli odierni: si attendono infatti venti rafficanti anche intensi, numerose fulminazioni, possibili grandinate e piogge intense.

Tuttavia i venti in quota saranno meno intensi, con conseguente maggiore lentezza delle strutture negli spostamenti e possibilità di grandinate forti e cumulate di pioggia più significative: ecco perché si passa da una bassa probabilità di temporali forti sui settori costieri a una allerta gialla per temporali dalle 00 alle 14 di domani, venerdì 16 agosto" ha concluso Arpal.



