Regolamento conti tra detenuti a Marassi, ferito un agente

Regolamento di conti tra detenuti nel carcere di Marassi. E' successo stamani e ne dà notizia Donato Capece, segretario generale del Sappe. Il personale di Polizia Penitenziaria presente è immediatamente intervenuto facendo scudo per evitare il peggio ma un agente è rimasto seriamente ferito alla spalla ed è finito all'ospedale dove è in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico.

"L'Amministrazione Penitenziaria - scrive Capece - adotti con urgenza gli opportuni provvedimenti per restituire sicurezza e serenità lavorativa al personale di Polizia Penitenziaria che fa servizio a Genova, senza trascurare quella che è una richiesta storica del SAppe - sottolinea Capece - ovvero dotare il personale del Corpo del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato".



