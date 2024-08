Incendio capannone, Vvf scongiurano esplosione bombole gpl

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze a Rovegno per l'incendio di un capannone contenente pellet e alcune bombole di Gpl. Le tre squadre di Vigili del Fuoco, di cui una da Bobbio, dopo aver steso una lunga tubazione per l'acqua, sono riusciti a scongiurare l'esplosione della maggior parte bombole e domare l'incendio, che si stava già estendendo verso il vicino bosco.

Nelle fiamme è rimasto coinvolto un escavatore ma nessuna persona.



