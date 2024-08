Viola divieto di avvicinare la ex, arrestato dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti procedendo all'arresto di un nigeriano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. L'uomo, che è sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, seguiva la donna fino alla struttura protetta in cui è domiciliata, tentando poi di avere un incontro con lei. La pronta segnalazione della responsabile della predetta struttura ha permesso l'intervento dei militari, che sono riusciti a bloccare l'uomo sul posto. Il 25enne è stato arrestato e condotto presso la camera di sicurezza della caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Nell'ultimo periodo vi è stato un incremento degli interventi dei carabinieri per liti in famiglia, maltrattamenti ed episodi di stalking spiegano in una nota i militari.



