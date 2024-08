Il casinò di Sanremo celebra la principessa Grace Kelly di Montecarlo e lo fa con una mostra che sarà presentata nell'ambito del Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile italiana, in programma dal 31 agosto al 15 settembre. Il fascino dell'eleganza rivive negli scatti fotografici e negli abiti della principessa, provenienti dalla collezione Grimaldi del principato ed esposti nella sala privata del Casinò. Un omaggio che vuole premiare una donna, attrice oltre che regnante, diventata icona di eleganza e che spesso amava visitare la Riviera dei Fiori e Sanremo. Uno charme che torna nei tessuti impalpabili che ha indossato, simili a farfalle coloratissime, firmati da stilisti del calibro di Yves Saint Laurent, Balenciaga, Chanel, Dior e Lanvin. "Sanremo e il Casinò hanno sempre valorizzato il legame con la vicina Costa azzurra e, in particolare, con il Principato di Monaco - afferma il presidente e ad di Casinò spa, Gian Carlo Ghinamo -. Il principe Ranieri III e la principessa Grace apprezzarono la Riviera di Ponente, trascorrendo momenti di svago nelle strutture commerciali e nel Casinò, partecipando ad alcune cene di gala". Ed è proprio in ricordo di quei momenti che la casa da gioco ha voluto dedicare a Grace Kelly l'esposizione del Festival dell'Alta Sartoria alla Principessa. Le esposizioni, curate dalla storica dell'arte Federica Flore, raccontano la leggerezza di abiti che la principessa Grace ha saputo trasformare in "gioielli" unici. "Ringraziamo il principe Alberto II che ha voluto condividere con noi questa importante esposizione - ha concluso Ghinamo -, e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo evento, in particolare il presidente del Premio, il professore Stefano Zecchi". L'inaugurazione del Festival, nato in collaborazione con Confartigianato Imperia, Confartigianato Imprese, Fondazione Stefano Zecchi, Festival della Bellezza-Intergruppo Parlamentare e con il sostegno di Club per l'Unesco Firenze e Club per l'Unesco Sanremo, sarà sabato 31 agosto alle 18.



