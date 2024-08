Treni speciali e nuovi orari per Torta Fieschi e Sori Solidale

In occasione della Torta dei Fieschi e di Sori Solidale Trenitalia organizzerà un treno speciale.

In aggiunta alla circolazione ordinaria verrà allestito un treno storico composto da locomotiva elettrica, cinque carrozze "Centoporte" e bagagliaio per un totale di 350 posti a sedere.

Il treno partirà da Brignole alle 18:56 e arriverà a Lavagna alle 20:05 con fermate intermedie a Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Chiavari. Il treno poi farà il percorso inverso, con le stesse fermate intermedie, partendo da Lavagna alle 00:31 e fermando la sua corsa a Brignole alle 01:40.

"Ringrazio Trenitalia perché, anche quest'anno in occasione della Torta dei Fieschi di Lavagna e di Sori Solidale due eventi molto importanti per il Levante della nostra regione, abbiamo chiesto ed ottenuto la modifica degli orari per incentivare le persone ad usare il treno per recarsi nelle due località: si tratta di modifiche studiate appositamente per consentire di assistere alle due manifestazioni in assoluta tranquillità" ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Per quanto riguarda Sori queste le novità. Nelle notti 15/16, 24/25 agosto il treno Regionale Veloce 3289 con partenza da Genova Brignole alle 23:00 e arrivo a La Spezia Centrale alle 00:52 è cancellato e sostituito dal Regionale Veloce 94089 con gli stessi orari di partenza da Brignole e arrivo a La Spezia Centrale e con in più la fermata a Sori (arrivo alle 23:21, partenza alle 23:22); il Regionale 12481 con partenza da Genova Brignole alle 23:21 e arrivo a Sestri Levante alle 00:36 è cancellato e sostituito dal Regionale Veloce 94081 con partenza da Genova Brignole alle 00.25, arrivo a Sestri Levante alle 01:35 (partenza da Sori alle 00:51).Il 15 e il 24 agosto, infine, il treno Regionale Veloce 3286 con partenza dalla Spezia Centrale 21:45 e arrivo a Genova Brignole alle 23:09 è cancellato e sostituito dal Regionale Veloce 94086 con partenza dalla Spezia centrale sempre alle 21:45, arrivo a Genova Brignole alle 23.09 e con in più la fermata a Sori (partenza alle 22:53).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA