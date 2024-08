Torta dei Fieschi a Lavagna, scelti i due sposi Opizzo e Bianca

Alessandro Assolino 31 enne di Lavagna sarà lo sposo principe Opizzo Fieschi e Sara Benassi, 29 anni, impersonerà la sposa Bianca de Bianchi.

Questi i personaggi principali della 74 esima edizione della Torta dei Fieschi di Lavagna che vedrà domani l'annuncio delle nozze e l'addio al celibato a San Salvatore di Cogorno mentre il culmine dell'evento si terrà la sera del 14 agosto con la gigantesca torta in piazza a Lavagna.

Per ottenere un assaggio della torta basterà acquistare per 2,5 euro un biglietto con un nome maschile o femminile e poi cercare l'omonimo tra le migliaia di persone che parteciperanno all'evento .



