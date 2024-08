Genoa: dall'Arsenal ecco Brooke Norton-Cuffy

Un nome nuovo per la difesa del Genoa. Si tratta di Brooke Norton-Cuffy, terzino destro classe 2004 di proprietà dell'Arsenal che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Millwall disputando 40 partite in Championship. Il difensore inglese, anche nazionale Under 21, arriva in rossoblù a titolo definitivo per 2 milioni più bonus e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche di rito per poi mettersi a disposizione del tecnico Gilardino Oggi intanto la squadra riprenderà la preparazione in vista dell'esordio in campionato di sabato prossimo al Ferraris contro i campioni d'Italia dell'Inter. C'è attesa soprattutto per le condizioni di Gudmundsson che dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni dopo aver smaltito il problema muscolare che lo ha reso indisponibile per la sfida di Coppa Italia.

L'islandese rimane al centro della trattativa con la Fiorentina che negli ultimi giorni ha subito però una frenata con il Genoa che sta provando a convincere il giocatore a rimanere al Grifone, anche grazie ad un cospicuo adeguamento dell'ingaggio. I viola infatti sono pronti a raddoppiargli lo stipendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA