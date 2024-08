Delegazione Camera penale ligure in visita al carcere di Marassi

Una delegazione della Camera penale regionale ligure composta da presidente, segretario e alcuni membri del direttivo ha organizzato una visita ai detenuti presso il carcere di Marassi che è prevista per domani.

L'iniziativa è promossa dall'Unione delle Camere penali Italiane, tramite l'Osservatorio nazionale carcere e coinvolge tutte le camere penali territoriali, "ponendosi - si legge nella nota della Camera penale ligure - in prosecuzione con le manifestazioni già realizzate allo scopo di responsabilizzare la politica sulla indifferibilità di interventi idonei a rimuovere concretamente le cause che rendono la pena inumana e degradante, la magistratura affinché nell'esercizio della funzione giurisdizionale abbia piena consapevolezza delle reali condizioni in cui gli individui scontano la pena, i media a riappropriarsi del ruolo essenziale di "cani da guardia" e dar così voce alla "folla dei muti", la società civile sempre più bisognosa di una coscienza sociale comune e informata sui temi della giustizia e del carcere più in particolare". Allo stesso tempo Ucpi ritiene essenziale "far sentire alle persone ristrette la vicinanza dei penalisti italiani anche e soprattutto nel periodo estivo, nel corso del quale le condizioni di vita in prigione diventano ancor di più insopportabili e incivili".



