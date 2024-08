Bollino rosso per il caldo a Genova sino al 14 agosto

Non si placa l'ondata di calore che sta investendo Genova e che ieri ha innalzato l'allerta della protezione civile a livello tre, quella rossa, la più alta in questo caso.

Il ministero della Salute ha rinnovato dunque il bollino rosso per ondata di calore nel capoluogo ligure da oggi 12 agosto sino al 14.

La temperatura percepita potrà arrivare fino a 38 gradi nella giornata odierna e 37 gradi domani, martedì 13 e dopo domani, mercoledì 14. Per un totale di 4 giorni consecutivi , a partire da ieri domenica 11, di bollino rosso.



