Esodo Ferragosto, 4 km di coda in A10 verso barriera Ventimiglia

Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia verso la barriera del confine di Stato in direzione Francia a causa del traffico intenso in concomitanza con l'esodo di Ferragosto verso le località turistiche della Costa azzurra. Lo comunica Concessioni del Tirreno.

L'aumento dell'intensità della circolazione in A10 al confine italo-francese era già iniziato ieri ed è incrementato ulteriormente nel corso della mattinata odierna. Situazione più tranquilla invece sul tratto savonese dell'Autofiori, dove nelle ultime ore era stato segnalato traffico intenso. Nel fine settimana Anas ha registrato il passaggio di 31.000 veicoli lungo l'Aurelia a Ventimiglia in entrambe le direzioni.



