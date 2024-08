Coppa Italia: Samp batte il Como dopo i rigori (5-4)

Sorride la Sampdoria di Andrea Pirlo che batte il Como dopo i calci dì rigore al Ferraris (5-4), i tempi regolamentari erano finiti 1-1 con le reti di Ioannou e Cutrone. E per la squadra ligure nei sedicesimi di Coppa Italia il derby con il Genoa a fine settembre.

Subito in vantaggio i padroni di casa al minuto numero 37 quando Coda serve Ioannou che batte Reina in diagonale. Ma al 44esimo arriva il pareggio del Como quando Cutrone si fa trovare al posto giusto sulla girata di Strefezza. Poi la lotteria dei penalty, per i lombardi sbagliano Verdi e Braunoder mentre il rigore decisivo per i blucerchiati viene realizzato da Tutino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA