Allerta caldo in Liguria, superati i 39 gradi alla Spezia

Con una temperatura di 39.4 gradi registrata alle 17 è stata Castelnuovo Magra (La Spezia) la località più calda della Liguria nella giornata odierna in cui il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per la prima volta dall'inizio dell'estate. Lo rileva l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) segnalando che nella giornata di ieri da bollino arancione sempre Castelnuovo Magra aveva raggiunto i 40,1 gradi alle 16:30. Per due giorni consecutivi l'antico borgo situato sul monte Bastione è la località più bollente della Liguria.

Nello spezzino a Padivarma e Sarzana toccati i 38,9 gradi, alla Spezia 37.9, a Riccò del Golfo di Spezia 37,5, a Beverino 37,3, a Sesta Godano 36,2. Nel genovese a Rapallo 37 gradi, a Orero 37,5, a Casarza Ligure 36,3, a Pontedecimo 36, a Bolzaneto 35,7, al centro funzionale della Foce nel centro di Genova 35,2 gradi. Nel savonese al Santuaro di Savona 35,8 gradi.

Nell'imperiese 38 gradi a Rocchetta Nervina, 36,4 ad Airole e 35,7 a Dolcedo.

A causa dell'ondata di calore al momento non sono segnalati picchi di accesi ai pronto soccorso della Liguria, dove su 13 strutture solo 5 risultano "molto affollate", Bordighera (Imperia), Imperia, Genova Voltri, Lavagna (Genova) e La Spezia.





