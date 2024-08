Allerta caldo in Liguria, sfiorati 37 gradi alla Spezia

In Liguria stamani è stato raggiunto il picco dell'ondata di caldo che ha portato il Ministero della Salute a diramare il bollino rosso per la prima volta dall'inizio dell'estate, sfiorati i 37 gradi in provincia della Spezia dove a Castelnuovo Magra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ha registrato 36.9 gradi. Nel Comune della Spezia toccati i 36 gradi, a Genova Bolzaneto 35,5, mentre nel centro funzionale dell'Arpal a Genova Foce 33,9.

L'alto tasso di umidità fa salire le temperature percepite in Liguria sopra i 40 gradi. Arpal ha rilevato un'umidità al 63% a Genova Sant'Ilario, al 55% a Genova Foce, al 54% a Genova Voltri e Quezzi, al 50% a Portofino e Rapallo, al 57% a Santa Margherita Ligure, al 43% alla Spezia. A causa dell'ondata di calore al momento non sono segnalati picchi di accesi ai pronto soccorso della Liguria, dove su 13 strutture solo 2 risultano "molto affollate", Bordighera (Imperia) e Lavagna (Genova).

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha emanato un'ordinanza valida in tutti i Comuni della Regione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti pari al 71% della popolazione residente che impone il divieto di lavorare tra le 12.30 e le 16.00, nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole.



