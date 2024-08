Uomo accoltellato nel centro storico di Genova, è grave

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio nel centro storico di Genova in Sottoripa all'altezza di vico del Serriglio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 arrivato sul posto con l'automedica. Stabilizzato e intubato è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale San Martino.

La polizia locale ha fermato l'aggressore poco distante. È accusato di tentato omicidio. Intervenuti sul posto anche i carabinieri per le indagini. Il coltello è stato sequestrato nelle vicinanze. Secondo le prime informazioni l'aggressore avrebbe colpito la vittima con più colpi al torace. Ancora da chiarire le cause dell'aggressione. Non è escluso che possa trattarsi di una lite tra pusher degenerata.



