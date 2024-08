Tir in avaria sull'A26 verso Genova, 9 chilometri di coda

Un mezzo pesante in avaria fermo sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova, ha portato alla formazioni di una coda di oltre 9 km. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i mezzi di soccorso, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia.

In alternativa, agli utenti che da Milano sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova.



