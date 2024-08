Motociclista 28enne fuori strada al passo della Scoglina, grave

Un motociclista 28enne è finito fuori strada nel tardo pomeriggio al passo della Scoglina a Favale di Malvaro (Genova) facendo un volo di una decina di metri in una scarpata. Nell'incidente non sono risultano coinvolti altri mezzi.

Immediati i soccorsi con impegnati i vigili del fuoco, i militi della croce rossa di Cicagna, i sanitari del 118 ed i carabinieri. L'intervento di recupero dell'uomo è durato oltre un'ora a causa della zona impervia in cui si è verificato l'incidente, è stato possibile stabilizzare il centauro e trasportarlo in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso per via dei politraumi subiti.



