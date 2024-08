Auto fuori strada in un dirupo, morto 68enne alla Spezia

Un uomo di 68 anni è morto in Val di Vara (La Spezia) dopo essere finito fuori strada con la propria auto. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 37 nel territorio collinare di Calice al Cornoviglio nel primo pomeriggio. A dare l'allarme la famiglia che lo attendeva a casa e non l'ha visto rientrare.

Le ricerche si sono concluse quando sono stati individuati sulla strada i segni di slittamento dei pneumatici dell'auto finita in una scarpata in località Veppo. I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto il veicolo in fondo al canalone, ma l'uomo era già deceduto. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.



