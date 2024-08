Addio al soprano Celestina Casapietra, voce genovese a Berlino

Lutto nel mondo della lirica. È morta il soprano Celestina Casapietra. Genovese, si era imposta a livello internazionale come interprete di Wagner. Dal 1965 al 1993 era stata primo soprano al Berlin Staatsoper.

"Mio padre era un grande melomane - aveva raccontato nel corso di un'intervista -. Aveva una tipografia (La Provvidenza, ndr.) che stampava i biglietti del teatro e non si perdeva uno spettacolo. Sono stata abituata sin da piccola ad ascoltare le opere. Avevo iniziato con il pianoforte, ma poi passai al canto.

Fu Angelo Costaguta, celebre direttore d'orchestra, a farmi entrare nel coro del Teatro Carlo Felice, avevo 15 anni, per un Requiem di Verdi".

All'Istituto musicale Paganini della sua città Casapietra aveva studiato con la grande Gina Cigna per poi proseguire la formazione con Mario Vasquez D'Acuño.

Nonostante il duraturo impegno in Germania, Casapietra aveva mantenuto saldi rapporti con la sua città e il suo teatro: "Ricordo La dama di picche nel vecchio Carlo Felice, affascinante con i suoi tendoni rossi - aveva dichiarato - E poi al Margherita nel 1971 un Lohengrin in cui accadde una cosa curiosa: i primi due atti furono eseguiti nell'edizione italiana, ma poi l'opera rischiò di essere sospesa per l'indisposizione di un tenore. Dal pubblico allora si alzò un sostituto che si offrì di proseguire. Cantava in tedesco e così mi adeguai cantando in tedesco anch'io con grande sorpresa del pubblico".



