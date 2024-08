Toti: ex senatore Rossi indagato anche per corruzione

L'ex senatore ed editore di Primocanale Maurizio Rossi è indagato anche per corruzione oltre che per finanziamento illecito. E' quanto emerge dagli atti depositati per il processo all'ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, l'imprenditore Aldo Spinelli e l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.

La vicenda è quella degli spot elettorali trasmessi sul maxi schermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga in cambio della velocizzazione delle pratiche per l'apertura di nuovi supermercati a Sestri Ponente e Savona. Per quella Toti è indagato anche lui per corruzione e finanziamento illecito.

Secondo gli investigatoti Toti (insieme a Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto la cui posizione è finita nel fascicolo bis) "accettavano la promessa di Francesco Moncada (allora consigliere di amministrazione di Esselunga) avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale delle elezioni comunali del 12.6.22 e comunque successivamente ne ricevevano l'effettiva erogazione (avente un valore commerciale di circa 55.600 euro)".

Nel dettaglio, continuano gli inquirenti, "Moncada, in accordo con Rossi, Cozzani e Toti, prometteva di concludere e poi concludeva un contratto di pubblicità che formalmente avrebbe dovuto pubblicizzare solo Esselunga ma che, in realtà, avrebbe pubblicizzato anche la campagna elettorale della lista Liguria al Centro Toti per Bucci". Secondo il legale di Rossi, l'avvocato Nicola Scodnik, "si tratta di una contestazione schizofrenica, tenuto conto che nelle imputazioni ufficiali oggetto del giudizio immediato si può leggere senza tema di smentita che Rossi, al contrario, non è in alcun modo responsabile di corruzione. Questo fornisce ancora una volta la misura della poca sostanza di cui si compongono le accuse di questo procedimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA