Si rompe tubatura idrica, allagata piazza S.Teodoro

Allagata piazza San Teodoro per la rottura di una importante condotta dell'acqua. Sono intervenuti sul posto la polizia locale e i tecnici di Ireti che hanno chiuso l'acqua in modo da fermarne la fuoriuscita. Pare che la tubazione guasta contenesse acque bianche, in corso dunque delle indagini. Sono state chiuse al traffico piazza San Teodoro e il sottopasso vicino. Ci sono stati effetti anche sul centro in città, in piazza De Ferrari i bar sono rimasti senza acqua e non hanno potuto preparare il caffè ai clienti.

Iren ha sospeso l'erogazione idrica nel centro storico, molo Giano, nella zona dell'Expo e dell'acquario e nelle zone limitrofe. I tecnici di Iren sono già al lavoro nel tentativo di limitare il disagio il più possibile e circoscrivere la zona interessata dal disservizio, cercando, ove possibile, di fornire un'erogazione parziale. Il ripristino della regolarità del servizio avverrà, salvo imprevisti, nella nottata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA