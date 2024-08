Sciopero comparto Turismo, presidio a Genova

Presidio stamani in Corte Lambruschini a Genova per lo sciopero del comparto del turismo proclamato a livello nazionale da Filcams Fisascat Uiltucs per il rinnovo del contratto e per la riapertura delle trattative con Federturismo-Aica.

Dopo due anni di trattative iniziate nel maggio 2023, la rottura del novembre scorso e lo sciopero di dicembre 2023, "il negoziato con Aica Federturismo-Confindustria per il rinnovo del contratto nazionale dell'Industria Turistica s'interrompe ancora una volta per le posizioni irrispettose e irresponsabili delle parti datoriali, che continuano ad accanirsi contro le lavoratrici e i lavoratori del settore - si legge nella nota sindacale - . Le organizzazioni sindacali hanno ulteriormente chiesto di procedere rapidamente alla definizione del nuovo contratto, escludendo l'inserimento di qualsiasi elemento che potesse peggiorare le condizioni attuali". Durante il presidio è stato effettuato un volantinaggio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori per informare la cittadinanza sulla questione.

Inoltre, hanno preso parte alla mobilitazione le delegazioni delle varie province liguri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA