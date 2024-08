Picchiarono ragazzo per rapina, due in carcere

La Polizia genovese ha arrestato undici ragazzi, di cui sette minorenni e quattro maggiorenni, ritenuti responsabili di una violenta rapina commessa la sera del 29 maggio ai danni di un ragazzo. L'aggressione è avvenuta intorno alle 22.40 di sera, in piazza Caricamento. Il gruppo degli indagati, tutti stranieri, ha aggredito un giovane di origine tunisina al quale al termine di un violento pestaggio hanno rubato 200 euro in contanti. La vittima, che conosceva la maggior parte dei suoi aggressori, tutti connazionali, ha denunciato di essere stato avvicinato e minacciato dai due soggetti, ritenuti essere a capo di un gruppetto di ragazzi dediti a rapinare e spacciare nella zona intorno a Piazza della Raibetta, che pretendeva la consegna del denaro ma, al suo rifiuto, hanno iniziato a picchiarlo. Immediatamente raggiunti da altri ragazzi, in breve la vittima si è trovata addosso oltre dieci persone che lo hanno picchiato con calci, pugni, ferito a coltellate e colpito con tavolini e sedie prelevati dai dehors dei chioschi bar presenti nella piazza. Il pestaggio si è interrotto solo quando un uomo è intervenuto in difesa della vittima e altri astanti chiamavano il 112, determinando la fuga degli aggressori pochi istanti prima dell'arrivo di una volante della Polizia. Il ragazzo, soccorso, ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.

Personale della sezione 'Contrasto al crimine diffuso' della Squadra Mobile, dopo l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ha ricostruito l'evento, e grazie alla conoscenza dei soggetti che gravitano nella zona ha identificato tutti i partecipanti all'aggressione a scopo di rapina. Grazie al coordinamento congiunto della Procura dei Minori e della Procura Ordinaria, in breve tempo sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico degli undici aggressori, molti già coinvolti in altri fatti analoghi e alcuni già precedentemente arrestati.



