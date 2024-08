Domenica ondata calore livello 3, riunito Coc Comune

A seguito dell'avviso emesso dal Ministero della Salute nella città di Genova, per ondata di calore di Livello 3 (rosso)- condizione di emergenza per la popolazione- questo pomeriggio si è riunito il centro operativo comunale, predisponendo le azioni previste dal Piano di protezione civile per il rischio ondate di calore.

Domenica 11 agosto è previsto il livello 3 (ondata di calore, condizioni elevate di rischio persistenti), con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare su anziani, bambini e persone con malattie croniche. Le temperature nella giornata di domenica andranno dai 30 ai 35 gradi in costa e saranno accompagnate da elevati tassi di umidità che aumentano la temperatura percepita.

Si raccomanda a tutta la popolazione di osservare regole utili a limitare gli effetti delle ondate di calore: si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l'esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma "Estate sicura" https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/questioni-socia li/programma-estate-sicura sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura. In caso di emergenza è possibile contattare i seguenti numeri utili per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza: Call Center Informanziani - Numero Verde-blu 800593235, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00. Numero Verde 800995988, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00



