Calcio: Spezia, operazione 'amarcord' per nuove maglie

Sono ispirate alla stagione 1999/2000 le nuove maglie dello Spezia Calcio per il prossimo campionato di serie B. Oggi come allora le firma lo sponsor tecnico Kappa in una sorta di autocitazione. In quella stagione di quasi 25 anni fa, con un giovane Andrea Mandorlini alla guida tecnica, vide il club ligure vincere il campionato di serie C2 da imbattuto dopo anni di difficoltà. Per il lancio del nuovo set sono stati invitati alcuni calciatori di allora come testimonial: il capitano Bordin, Sottili, Coti, Carlet e Milone.

La nuova casacca sarà utilizzata per la prima volta lunedì sera nella gara di Coppa Italia in casa della Salernitana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA